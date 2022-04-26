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Войска РФ наступают везде. Это очень странно, - Арестович

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 02:21
Войска РФ наступают везде. Это очень странно, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты пробуют наступать на всем фронте и решили идти на Кривой Рог Днепропетровской области со стороны временно захваченного Херсона. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал такие действия противника странными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в интервью Марку Фейгину.

"В Херсонской области началось интересное движение... (войска РФ) решили наступать в сторону Кривого Рога. Посмотрим, как у них это получится. Они никуда не продвинулись. Но, видимо, собираются, по некоторым признакам. И тут возникает вопрос - pourquoi (зачем, почему)", - сказал он.

Советник руководителя ОПУ считает, что новый командующей вторжением в Украину российский генерал армии Александр Дворников "хочет наступать везде во исполнение приказов политического руководства - просто взять и везде наступить".

Говоря о вероятных последствиях такой атаки рашистов Арестович высказал мнение, что захватчики "убьются об оборону, да и все - и не будут больше наступать".

"Но, конечно, это очень странное решение. Это более странное решение, чем 25-тысячной группировкой пытаться взять Краматорск и Славянск, в тех условиях. И вообще они наступают везде. А еще в книге будущих командиров указывался первый принцип - это неравномерное распределение сил на линии фронта... это база, это алфавит. Российские военные должны это понимать, но они наступают везде", - отметил он.

Арестович назвал такие попытки наступать по всему фронту "величайшей глупостью" с военной точки зрения.

"Они сильно ускоряют скорость своей утилизации и уменьшают шансы на успех в разы. Вот чего точно не надо было делать, так это наступать на Кривой Рог... Логика не военная, она политическая", - резюмировал эксперт.

Ранее начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские оккупанты пытаются перейти в наступление на город, и увеличили интенсивность обстрелов Днепропетровской области. При этом отметил, что все попытки атак успешно отбиты ВСУ.

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