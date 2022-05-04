Жертвами бомбардировки драмтеатра в Мариуполе стали 600 человек, - Associated Press
Во время бомбардировки россиянами драмтеатра в Мариуполе погибли около 600 человек. Они находились как в здании, так и за его пределами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Associated Press.
Очевидцы сообщили, что комнаты и коридоры внутри здания театра были переполнены: примерно один человек на 3 квадратных метра свободной площади. В момент авиаудара в театре было около тысячи человек. Никто, включая спасателей, не видел, чтобы в живых выбрались более 200 человек. Уцелевшие в основном выходили через главный выход или один боковой вход; вторая сторона и задняя часть здания были разрушены.
В то же время, по свидетельствам выживших в результате бомбардировки, на полевой кухне неподалеку от театра было по меньшей мере 100 человек. Во время авиаудара никто из них не выжил.
Выжившие люди также опровергли заявления РФ о том, что театр был разрушен украинскими силами обороны или служил для них военной базой. Ни один из свидетелей не видел украинских военных, которые действовали внутри здания.
Напомним, что 16 марта, российские войска начали бомбардировку здания драмтеатра Мариуполя.
Как сообщали в горсовете Мариуполя, во время авиаудара погибли около 300 человек.
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