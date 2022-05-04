ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войска РФ повторно обстреляли Одесскую область, ударив 2 ракетами по объектам инфраструктуры

Новина українською →
Одесская область, Среда 04 мая 2022 02:04
Войска РФ повторно обстреляли Одесскую область, ударив 2 ракетами по объектам инфраструктуры Фото: российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ при повторном ракетном ударе по Одесской области атаковали объекты инфраструктуры. В результате обстрела никто из людей, к счастью, не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

Под ракетный обстрел оккупантов вечером 3 мая на юге Украины попали Одесская и Кировоградская области.

Отмечается, что две вражеские ракеты, выпущенные из Каспийского направления, попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области. Есть погибшие и раненые.

"Еще три ракеты, направленные на Одесскую область, были сбиты силами ПВО. Повторно атакуя Одесскую область, враг ударил еще 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным Командования ВС ВСУ, российские оккупанты вечером 3 мая выпустили по территории Украины, ориентировочно, 18 крылатых ракет, 8 из которых были сбиты нашими силами ПВО. Под обстрел попали Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Винницкая, Киевская, Закарпатская, Одесская и Донецкая области.

Также мы писали, что 3 мая вражеский ракетный удар был нанесен по Арцизу Одесской области.

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ракетный удар Война России против Украины
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине