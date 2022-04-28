Упрощенный въезд в США: у Байдена назвали количество заявок на спонсорство беженцев из Украины
После запуска в США новой программы по упрощению въезда в страну для беженцев из Украины, Служба гражданства и иммиграции получила от американцев за два дня более четырех тысяч заявок о готовности быть спонсорами.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
Министерство внутренней безопасности США запустило онлайн-портал в рамках процесса "Единство для Украины" в понедельник. Согласно требованиям этой гуманитарной программы, украинцы, желающие въехать в США, должны быть спонсированы гражданином США или физическим лицом, в том числе организациями по переселению и некоммерческими организациями.
"С момента запуска портала USCIS (Служба гражданства и иммиграции США) получила более 4000 запросов (форма I-134, декларация о финансовой поддержке) от заявителей, соглашающихся поддерживать граждан Украины или их ближайших родственников в рамках процесса "Единство для Украины"", - рассказал представитель службы Мэтью Бурк.
Чтобы иметь право на участие в программе, люди должны будут пройти строгую проверку и проверку безопасности, включая биографический и биометрический контроль, а также пройти вакцинацию и выполнить другие требования общественного здравоохранения, включая получение вакцины против COVID-19. Украинцы также должны проживать в Украине по состоянию на 11 февраля.
Эта американская программа "Единство для Украины" является частью обязательства президента США Джо Байдена принять до 100 тысяч беженцев от войны из Украины и призвана заинтересовать украинцев приехать в Штаты.
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