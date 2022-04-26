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Украинские десантники в Харьковской области уничтожили российский вертолет Ка-52

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Киев, Вторник 26 апреля 2022 16:09
Украинские десантники в Харьковской области уничтожили российский вертолет Ка-52 Фото: ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 в Харьковской области (twitter.com/qretaxyeta)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинские десантники сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Харьковской области. Стоимость такой машины составляет около 16 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Имеет на вооружении пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс, а также способен нести авиабомбы и другое оружие.

"Стоимость Ка-52 - около 16 миллионов долларов", - добавили в Генштабе.

Подробностей, как и где точно был сбит вертолет оккупантов в ВСУ пока не приводят.

Напомним, за истекшие сутки ВСУ сбили 10 воздушных целей оккупантов, в том числе три многоцелевых истребителя, четыре беспилотника и три крылатые ракеты.

Отметим, с начала войны в Украине российская армия потеряла более 150 вертолетов, почти 190 самолетов и убитыми более 22 тысяч человек.

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