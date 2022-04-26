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С начала войны России против Украины погибли 217 детей

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Киев, Вторник 26 апреля 2022 08:24
С начала войны России против Украины погибли 217 детей Фото: с начала войны России против Украины погибли 217 детей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 608 детей. Из которых 217 - погибли, а более 391 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Более 608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 217 детей погибли и более 391 ранены", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 127, Киевской - 114, Харьковской - 93, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, 25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в г. Лиман Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.

В ведомстве добавляют, что 1508 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них разрушены полностью.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 62-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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