Говорили четыре часа. Зеленский рассказал о переговорах с Пелоси
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Затронули вопрос поддержки нашей стране со стороны Штатов и ленд-лиза.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.
О чем говорили Зеленский и Пелоси:
- затронули вопросы оборонного снабжения, макрофинансовой помощи, санкционной политики и взаимодействия Украины и США;
- Зеленский поблагодарил за возрождение программы ленд-лиза, которая уже в свое время помогла защитить свободу в Европе;
"Обсудили конкретные направления, как может работать ленд-лиз, чтобы как можно больше усилить нашу страну, чтобы помочь в борьбе за свободу", - заявил президент.
- президент поблагодарил Пелоси за подготовку пакета помощи Украине в размере 33 млрд долларов;
- обсудили усиление санкций против России, чтобы побудить врага к завершению войны.
"Для укрепления нашего взаимодействия и лично искреннее участие в защите свободы - наградил госпожу Пелоси орденом княгини Ольги", - отметил президент.
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