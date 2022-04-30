ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отказ до конца года. Bloomberg раскрыл план ЕС по эмбарго на российскую нефть

Новина українською →
Брюссель, Суббота 30 апреля 2022 17:27
Отказ до конца года. Bloomberg раскрыл план ЕС по эмбарго на российскую нефть Фото: ЕС откажется от российской нефти до конца года (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз предложит странам участницам поэтапный план введения эмбарго на российскую нефть. Согласно этому плану, полный отказ планируется на конец 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам знакомых с вопросом источников, ЕС намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, а до этого будет постепенно вводить ограничения на импорт.

Кроме того, ЕС будет настаивать на отключении большего числа российских и белорусских банков от международной платежной системы SWIFT, в том числе "Сбербанка".

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз может одобрить план поэтапного эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.

Также стало известно, что Германия готова включить "Сбербанк" и нефть в шестой пакет санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Нефть Санкции против России
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны