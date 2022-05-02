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ВСУ ликвидировали группу сибирского спецназа на Донбассе

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Донецкая область, Понедельник 02 мая 2022 10:01
ВСУ ликвидировали группу сибирского спецназа на Донбассе Фото: Россия потеряла группу спецназа на Донбассе (facebook com mod mil rus)
Автор: Александр Мороз

Украинские военные в Донецкой области уничтожили группу российского спецназа из Сибири. Потери понесла 24-я отдельная бригада спецназа ГРУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сообщается, что десантники уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири в районе поселка Ямполь.

"В частности, на видео зафиксированы остатки бронетехники и личного состава 24-й отдельной бригады специального назначения Главного управления (ранее известное как ГРУ) Генерального штаба Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Украинские десантники продолжают успешно вести боевые действия на этом направлении, постоянно уничтожая российских оккупантов и их бронетехнику.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ провели успешную операцию в Харьковской области, уничтожив два танка и блиндаж противника.

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