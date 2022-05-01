США могут разрешить отправлять Украине средства от продаж активов олигархов России, - Reuters

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер планирует добавить в пакет помощи Украине стоимостью 33 млрд долларов еще одно положение. Оно позволит арестовывать активы олигархов России и направлять средства от их продажи в нашу страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Украине нужна вся помощь, которую она может получить, и в то же время нам нужны все активы, которые мы можем собрать вместе, чтобы оказать Украине необходимую помощь", - сказал Шумер.

В четверг президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить помощь Украине в размере 33 млрд долларов. Также его администрация попросила законодателей включить положение, которое поможет арестовывать больше активов российских олигархов, и присылать средства с их продаж в Киев.

"Настало время, чтобы российские олигархи, попавшие под санкции, ответили за незаконно нажитое богатство, которое они получили", - добавил Шумер.