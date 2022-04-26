ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области сегодня продолжится эвакуация по пяти направлениям: список

Новина українською →
Луганская область, Вторник 26 апреля 2022 09:50
В Луганской области сегодня продолжится эвакуация по пяти направлениям: список Фото: в Луганской области планируется эвакуация (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области 26 апреля продолжится эвакуация мирного населения. Определены пять населенных пунктов, откуда будут вывозить людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Сегодня эвакуация автобусами запланирована в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Попасной и Горном.

Глава Луганской области призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, поскольку ситуация с каждым днем обостряется.

"С каждым следующим разом добираться до зоны острых боевых действий все труднее. Вчера не дождались автобуса рубежане - транспорт обстреляли россияне. Люди хотели спастись, но враг считал иначе. Мы ежедневно стараемся доехать до каждого места сборов, как и сегодня", - отметил Гайдай.

Места сбора для эвакуации:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Щербакова, 1-а;
  • Горное: ул. Гагарина, 13а;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11.

Напомним, из Покровска отправится эвакуационный поезд для жителей Донбасса.

Кроме того, сегодня Укрзализныця запланировала семь эвакуационных поездов из восточных областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Война России против Украины Луганск
DAILY
Санкции, Китай, госпереворот. Как остановить войну Путина против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Санкции, Китай, госпереворот. Как остановить войну Путина против Украины