Россия планирует провести в разрушенном Мариуполе "парад" на 9 мая, - разведка
Руководство России готовится провести в разрушенном Мариуполе "парад" на 9 мая. Для этого в город прибыл первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Отмечается, что недавно Кириенко стал новым кремлевским куратором по вопросам ОРДЛО. Основная его задача - подготовка "торжественных мероприятий" к 9 мая.
В оккупированном Донецке в этом году отказались от проведения "праздника", поэтому центр "торжеств" планируют перенести в Мариуполь. Для этого в разрушенном городе проводят уборку центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.
"Продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой россиянам будут демонстрироваться сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами", - говорится в сообщении.
Для подготовки соответствующих кадров в Мариуполь прибыл пропагандист Владимир Соловьев и глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилін.
Напомним, по данным украинской разведки, Россия планирует продолжать "спецоперацию" в Украине до сентября.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.