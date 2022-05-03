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Около 24 200 военных и почти 300 беспилотников: Генштаб назвал потери России

Новина українською →
Киев, Вторник 03 мая 2022 11:19
Около 24 200 военных и почти 300 беспилотников: Генштаб назвал потери России Фото: Россия продолжает терять живую силу и технику (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 24 200 военнослужащих убитыми. Число сбитых беспилотников приближается к 300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 24200 (+400) человек
  • Танки - 1062 (+14)
  • Боевые бронированные машины - 2567 (+48)
  • Артиллерийские системы - 475 (+16)
  • РСЗО - 162 (+10)
  • Средства ПВО - 80 (+0)
  • Самолеты - 194 (+0)
  • Вертолеты - 155 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 1843 (+19)
  • Корабли/катера - 10 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 291 (+20)
  • Специальная техника - ​​38 (+0)
  • Крылатые ракеты - 84 (+0)

"Наибольшие потери противника наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины на юге страны ликвидировали более сотни оккупантов.

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