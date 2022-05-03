Около 24 200 военных и почти 300 беспилотников: Генштаб назвал потери России
Фото: Россия продолжает терять живую силу и технику (GettyImages)
С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 24 200 военнослужащих убитыми. Число сбитых беспилотников приближается к 300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 24200 (+400) человек
- Танки - 1062 (+14)
- Боевые бронированные машины - 2567 (+48)
- Артиллерийские системы - 475 (+16)
- РСЗО - 162 (+10)
- Средства ПВО - 80 (+0)
- Самолеты - 194 (+0)
- Вертолеты - 155 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 1843 (+19)
- Корабли/катера - 10 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 291 (+20)
- Специальная техника - 38 (+0)
- Крылатые ракеты - 84 (+0)
"Наибольшие потери противника наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины на юге страны ликвидировали более сотни оккупантов.
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