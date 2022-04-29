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Жилье для переселенцев. В Кабмине объяснили, кто первый в очереди

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Пятница 29 апреля 2022 19:09
Жилье для переселенцев. В Кабмине объяснили, кто первый в очереди Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании Кабинета Министров рассказал, что переселенцам уже перечислено более 2,6 млрд гривен выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что правительство сегодня утвердит документ, который будет определять, каким семьям среди переселенцев будет предоставляться жилье в первую очередь.

Речь идет о многодетных семьях, беременных женщинах, семьях с детьми, людях, потерявших трудоспособность и пенсионерах.

"Государство будет выкупать жилье для временного проживания таких семей. Также будем ремонтировать объекты жилого фонда, чтобы там расселять людей", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что с 1 мая по 2000-3000 гривен будут платить переселенцам из 8 областей. Назван полный перечень общин.

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