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Британия ввела новые санкции против России: список

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Среда 04 мая 2022 15:58
Британия ввела новые санкции против России: список Фото: Британия ввела новые санкции против России (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Британия ввела новые санкции против Российской Федерации. Также страна намерена перекрыть стране-окупанту доступ к услугам в области управленческого консалтинга, бухгалтерского учета и PR.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Британии.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня объявляет о запрете на экспорт услуг в Россию, отрезая ее от ведения бизнеса с британскими секторами, которые имеют решающее значение для российской экономики", - пишет пресс-служба.

Какие санкции ввела Британия против России:

  • российские предприятия теперь не смогут воспользоваться услугами британских бухгалтеров мирового класса, консультантов по управлению и PR. На них приходится 10% российского импорта в этих секторах.

"Ведение бизнеса с режимом Путина является моральным банкротством и помогает финансировать военную машину, которая наносит неописуемых страданий во всей Украине. Сокращение доступа России к британским услугам оказывает большее давление на Кремль и, в конце концов, поможет обеспечить поражение Путина в Украине", - добавила Трасс.

  • социальные сети, интернет-сервисы и магазины приложений отныне должны блокировать контент двух основных источников дезинформации в России - RT и Sputnik;

"Эти каналы уже были исключены из эфира в Великобритании, и мы запретили кому-то вести с ними дела. Теперь мы начали блокировать их веб-сайты, аккаунты в социальных сетях и программы, чтобы еще больше остановить распространение их лжи", - заявил министр технологий и цифровой экономики Крис Филп.

Физические лица, попавшие в санкционный список:

  • Евгений Поддубный, военный корреспондент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании;
  • Александр Коц, военный корреспондент российской газеты "Комсомольская правда";
  • Дмитрий Стешин, российский журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды";

Юридические лица, попавшие в санкционный список:

  • Всероссийское государственное телевидение и радиовещание;
  • ИнфоРос;
  • SouthFront;
  • Фонд стратегической культуры.

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