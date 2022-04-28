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Россия высылает 8 японских дипломатов из-за их позиции касательно войны в Украине

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Токио, Четверг 28 апреля 2022 05:55
Россия высылает 8 японских дипломатов из-за их позиции касательно войны в Украине Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство иностранных дел России заявило в среду, что вышлет восемь японских дипломатов, вероятно, в ответ на ранее принятое Токио решение о высылке российских дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

В правительстве РФ потребовали, чтобы восемь дипломатов покинули страну до 10 мая, заявив, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды якобы распространяет клевету в отношении действий российской армии в Украине и принимает откровенно враждебные политические меры, которые наносят ущерб отношениям сотрудничества двух стран.

Ранее в этом месяце Япония приняла решение о высылке восьми россиян, в том числе дипломатов посольства России, на фоне осуждения международным сообществом сотен мирных жителей, убитых в Украине. Японское правительство отказалось назвать имена высланных дипломатов, но среди них точно не было посла России в Японии Михаила Галузина.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, когда было принято решение, что контрмеры со стороны Москвы ожидаются, но его правительство примет все возможные меры для защиты деятельности японских граждан и бизнеса в России.

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