ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не дает гарантий безопасности. Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации из "Азовстали"

Новина українською →
Украина, Суббота 30 апреля 2022 10:36
Не дает гарантий безопасности. Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации из "Азовстали" Фото: Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации из "Азовстали" (Franco Origlia/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Папа Римский трижды обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой организовать гуманитарный коридор мирных жителей, которые прячутся в катакомбах завода "Азовсталь". И каждый раз получал отказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Messaggero.

Папа Франциск трижды пытался согласовать гуманитарный коридор для Мариуполя, отправляя прямые сообщения в Москву по дипломатическим каналам

Кремль трижды отказывал ему в его просьбе, аргументируя свое решение отсутствием безопасности. В последней попытке договориться о коридоре, даже обсуждалась эвакуация мариупольцев катером под флагом Ватикана.

Как сообщалось, планы встречи папы Франциска с московским патриархом Кириллом, который поддержал войну России в Украине, приостановлены. Ранее ожидалось, что встреча произойдет в июне в Иерусалиме.

Напомним, только в ночь на 28 апреля российские оккупанты нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов и сбросили большое количество фосфорных бомб.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Донбасс Папа римский Война в Украине Азовсталь
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны