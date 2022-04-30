Не дает гарантий безопасности. Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации из "Азовстали"

Папа Римский трижды обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой организовать гуманитарный коридор мирных жителей, которые прячутся в катакомбах завода "Азовсталь". И каждый раз получал отказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Messaggero .

Кремль трижды отказывал ему в его просьбе, аргументируя свое решение отсутствием безопасности. В последней попытке договориться о коридоре, даже обсуждалась эвакуация мариупольцев катером под флагом Ватикана.

Папа Франциск трижды пытался согласовать гуманитарный коридор для Мариуполя, отправляя прямые сообщения в Москву по дипломатическим каналам

Как сообщалось, планы встречи папы Франциска с московским патриархом Кириллом, который поддержал войну России в Украине, приостановлены. Ранее ожидалось, что встреча произойдет в июне в Иерусалиме.

Напомним, только в ночь на 28 апреля российские оккупанты нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов и сбросили большое количество фосфорных бомб.

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