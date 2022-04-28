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Оккупанты ударили по заброшенному заводу в Днепропетровской области, - ОВА

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Днепропетровская область, Четверг 28 апреля 2022 09:06
Оккупанты ударили по заброшенному заводу в Днепропетровской области, - ОВА Фото: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 апреля российские оккупанты обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. Враг попал в заброшенный завод.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Попало в бывший завод. Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризовали" заброшенную промышленную зону", - написал Резниченко.

Фото: оккупанты ударили по заброшенному заводу в Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, вчера над Днепропетровской областью была сбита ракета российских войск.

Добавим, также вчера оккупанты трижды за день обстреляли Большую Костромку Днепропетровской области.

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