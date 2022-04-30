Украина и РФ продолжают переговоры по поводу эвакуации с "Азовстали", - ООН

Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что контакты между РФ, Украиной и ООН по вопросу эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы продолжаем контакты на высоком уровне с представителями обеих стран", - отметил он. В пресс-службе ООН по итогам встречи генсека Антониу Гутерриша с президентом РФ Владимиром Путиным ранее сообщили, что Россия принципиально согласилась на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации.