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Зеленский подтвердил эвакуацию из "Азовстали". Первые 100 человек завтра будут в Запорожье

Новина українською →
Киев, Воскресенье 01 мая 2022 17:56
Зеленский подтвердил эвакуацию из "Азовстали". Первые 100 человек завтра будут в Запорожье Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских из "Азовстали" в Мариуполе. Глава государства уточнил, что первые 100 человек уже вывезли на контролируемую украинскими военными территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную (Украине - ред.) территорию", - написал Зеленский.

Глава государства уточнил, что завтра эвакуированных из "Азовстали" отправят в Запорожье. Он поблагодарил украинскую команду, которая вместе с сотрудниками ООН принимает участие в работе по спасению гражданских с территории завода,

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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в своем Telegram-канале сообщил, что эвакуация мирных жителей из "Азовстали" прошла успешно. По его словам, территорию завода смогли покинуть более 100 украинцев, среди которых дети, женщины и люди пожилого возраста.

"Впереди еще много работы и много людей. Однако Украина еще раз доказала, что не оставляет своих людей. Даже если это ад", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, ранее о начале эвакуации гражданских из "Азовстали" сообщил представитель ООН.

Отметим, сегодня, 1 мая, оккупанты вывезли из осажденного Мариуполя более 50 человек. Людей отправили в фильтрационный лагерь российских войск.

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