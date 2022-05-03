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ВСУ на юге Украины за день ликвидировали 122 оккупантов и отразили штурм ДРГ

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Вторник 03 мая 2022 03:35
ВСУ на юге Украины за день ликвидировали 122 оккупантов и отразили штурм ДРГ Фото: украинский военный (facebook.com/93OMBr)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные на южных рубежах обороны нанесли российским войскам существенные потери в живой силе, а также отбили попытку нападения вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

Так, российская ДРГ пыталась захватить наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области, однако была подавлена ​​минометным огнем и сорвана.

"При этом нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было точно выполнено более сотни огневых задач. Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 рашиста", - рассказали военные.

Также в ОК "Юг" отметили, что кроме подбитых рано утром в понедельник двух российских десантно-штурмовых катеров, бойцы ВСУ также уничтожили еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники, а также ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост", который пытался с моря зайти в Одессу.

Сообщается, что в течение минувших суток войска РФ, закрепившись на оборонных позициях, не вели активных действий в Херсонской и Николаевской областях. Однако город Николаев и близлежащие районы были обстреляны врагом с применением реактивных систем залпового огня - под атаки попали объекты промышленности. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что украинские военные сбили за день 8 российских беспилотников - 7 БПЛА типа "Орлан-10" и 1 БПЛА типа "Форпост".

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