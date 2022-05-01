Следующий этап - вывезти всех: Арахамия об эвакуации из "Азовстали"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы украинской переговорной делегации Давида Арахамии.

" Следующий этап операции - это вывезти всех остальных. Там много людей остается, у них много проблем. Это было первое прекращение огня на "Азовстали", уже двое суток. Надеемся, что будем дальше работать с международными институтами и сделаем возможной эвакуации всех, кто находится на "Азовстали"", - заявил Арахамия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский подтвердил эвакуацию из "Азовстали" 100 человек, которых уже вывезли на контролируемую украинскими военными территорию.

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