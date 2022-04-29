ВСУ на Востоке отбили 4 атаки и уничтожили более 170 оккупантов
Украинские военные (УНИАН)
Вооруженные силы Украины за сутки на Востоке отбили 4 атаки российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
За сутки украинские защитники уничтожили:
- личного состава - 173;
- танки - 4;
- БМП - 6;
- БТР - 2;
- АТТ - 13;
- артиллерийских систем - 5;
- минометных расчетов - 2;
- БПЛА - 5.
Ранее мы сообщали, что вчера, 18 апреля, на Востоке ВСУ уничтожили более 40 захватчиков и 3 танка оккупантов.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 65-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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