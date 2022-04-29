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ВСУ на Востоке отбили 4 атаки и уничтожили более 170 оккупантов

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Пятница 29 апреля 2022 22:16
ВСУ на Востоке отбили 4 атаки и уничтожили более 170 оккупантов Украинские военные (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины за сутки на Востоке отбили 4 атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

За сутки украинские защитники уничтожили:

  • личного состава - 173;
  • танки - 4;
  • БМП - 6;
  • БТР - 2;
  • АТТ - 13;
  • артиллерийских систем - 5;
  • минометных расчетов - 2;
  • БПЛА - 5.

Ранее мы сообщали, что вчера, 18 апреля, на Востоке ВСУ уничтожили более 40 захватчиков и 3 танка оккупантов.

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