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В Украине из-за войны погибли 220 детей

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Киев, Вторник 03 мая 2022 08:31
В Украине из-за войны погибли 220 детей Фото: В Украине из-за войны погибли 220 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 220 детей. При этом пострадали более 406.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

"Более 626 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. По официальным данным, 220 детей погибли и более 406 получили ранения", - говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в:

  • Донецкой области – 139,
  • Киевской – 115,
  • Харьковской – 95,
  • Черниговской – 68,
  • Херсонской – 45,
  • Николаевской – 43,
  • Луганской – 37,
  • Запорожской – 27,
  • Сумской – 17,
  • в Киеве – 16,
  • Житомирской – 15.

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