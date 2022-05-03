В Украине из-за войны погибли 220 детей
Фото: В Украине из-за войны погибли 220 детей (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 220 детей. При этом пострадали более 406.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
"Более 626 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. По официальным данным, 220 детей погибли и более 406 получили ранения", - говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало в:
- Донецкой области – 139,
- Киевской – 115,
- Харьковской – 95,
- Черниговской – 68,
- Херсонской – 45,
- Николаевской – 43,
- Луганской – 37,
- Запорожской – 27,
- Сумской – 17,
- в Киеве – 16,
- Житомирской – 15.
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