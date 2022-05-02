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Кулеба назвал три аспекта, по которым Германия могла бы принять "исторические решения"

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Понедельник 02 мая 2022 01:48
Кулеба назвал три аспекта, по которым Германия могла бы принять "исторические решения" Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Германию "одной из самых нерешительных" стран Европейского союза в контексте реакции на военную агрессию РФ против нашего государства, а также назвал три аспекта, по которым Берлин мог бы принять "исторические решения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы немецкой газете Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава украинского внешнеполитического ведомства среди них выделил:

  • вопрос об устранении препятствий для поставок необходимого Украине вооружения,
  • введение санкций в отношении РФ,
  • решение проблемы предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз.

Кулеба отметил, что вопрос евроинтеграции Украины сейчас является "вопросом войны и мира на нашем континенте". По словам дипломата, лидеры стран, которые мыслят "рационально и стратегически", должны быть "в авангарде" по данному вопросу.

Также глава МИД Украины подчеркивает, что победа нашей страны в войне, развязанной РФ, позволит Европе выйти из кризиса и значительно усилить свои позиции. И напротив, если руководитель Кремля Владимир Путин одержит успех в полномасштабной агрессии против Украины, тогда ЕС "не сможет наслаждаться стабильностью и безопасностью в течение десятилетий".

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснил осторожность Берлина в поставках тяжелого вооружения Украине.

Также мы писали, что глава МИД Германии Анналена Бербок назвала мир на условиях РФ по итогам войны против Украины приглашением к следующей войне.

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