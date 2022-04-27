ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. На предприятии начался сильный пожар, - глава ОВА

Новина українською →
Зеленодольск, Среда 27 апреля 2022 08:18
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. На предприятии начался сильный пожар, - глава ОВА Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В Днепропетровской области ночь была неспокойной. Российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, в результате чего повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. Произошла утечка смазки из-за чего начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар", - говорится в сообщении.

Спасатели несколько часов тушили огонь. Один работник предприятия получило ранения, его забрали в больницу

Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.

Напомним, Сумскую область снова обстреляли с территории РФ. Оккупанты били из минометов.

Мы также писали о том, что оккупанты "метят" уцелевшие дома. Жители Мариуполя вынуждены выселяться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Днепропетровская область
DAILY
Михаил Федоров: Орки даже не понимают, что постоянно находятся под камерами
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Михаил Федоров: Орки даже не понимают, что постоянно находятся под камерами