Эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Обнародован график и точки сбора
Фото: продолжается эвакуация из Мариуполя в Запорожье (Getty Images)
Сегодня, 4 мая, продолжится эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Маршрут будет проходить через Луначарское кольцо, Токмак и Васильевку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Эвакуация в Мариуполе началась в 8:00. Автобусы уже выехали из города. В дальнейшем будут остановки для подсадки пассажиров в Запорожской области:
- Луначарское кольцо возле Бердянска - 10: 00;
- Токмак - 15:00;
- Васильевка - 16:00.
Желающие на собственном транспорте могут присоединиться к колонне в Токмаке.
Отмечается, что эвакуация происходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.
Напомним, из-за ракетного обстрела нескольких областей задерживается движение поездов.
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