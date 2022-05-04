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Эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Обнародован график и точки сбора

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Мариуполь, Среда 04 мая 2022 09:58
Эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Обнародован график и точки сбора Фото: продолжается эвакуация из Мариуполя в Запорожье (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 4 мая, продолжится эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Маршрут будет проходить через Луначарское кольцо, Токмак и Васильевку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Эвакуация в Мариуполе началась в 8:00. Автобусы уже выехали из города. В дальнейшем будут остановки для подсадки пассажиров в Запорожской области:

  • Луначарское кольцо возле Бердянска - 10: 00;
  • Токмак - 15:00;
  • Васильевка - 16:00.

Желающие на собственном транспорте могут присоединиться к колонне в Токмаке.

Отмечается, что эвакуация происходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.

Напомним, из-за ракетного обстрела нескольких областей задерживается движение поездов.

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