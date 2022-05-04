Эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Обнародован график и точки сбора

Сегодня, 4 мая, продолжится эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Маршрут будет проходить через Луначарское кольцо, Токмак и Васильевку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Эвакуация в Мариуполе началась в 8:00. Автобусы уже выехали из города. В дальнейшем будут остановки для подсадки пассажиров в Запорожской области:

Луначарское кольцо возле Бердянска - 10: 00;

Токмак - 15:00;

Васильевка - 16:00.

Желающие на собственном транспорте могут присоединиться к колонне в Токмаке.

Отмечается, что эвакуация происходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.