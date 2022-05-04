В оккупированной Макеевке произошел взрыв на нефтебазе: есть погибший и раненые
Во временно оккупированной Макеевке (Донецкая область) в среду утром, 4 мая, произошел сильный пожар - горит нефтебаза. По предварительным данным, 1 человек погиб и 2 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"На нефтебазе в Макеевке из-за обстрела загорелись 4 резервуара по 5 тыс. тонн каждый", - пишет издание.
По данным издания, якобы снаряд калибром 122 мм, который попал в объект, и стал причиной масштабного взрыва, якобы "был выпущен со стороны украинских силовиков".
При этом один человек погиб и два получили ранения.
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