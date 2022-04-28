Российские оккупанты вводят рублевую зону в Херсонской области с 1 мая. Несколько месяцев в оккупированных районах будут ходить российский рубль и украинская гривна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как заявил замглавы оккупационной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, "переходный период" будет длиться четыре месяца, после чего российский рубль станет единственной валютой в Херсонской области.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял о том, что ответом на рублевую оккупацию Херсонской и Запорожской областей должны стать санкции против всей банковской и финансовой системы России.

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