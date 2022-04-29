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Харьков и область обстреляли и ударили ракетой: за сутки 5 погибших и 11 раненых

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Харьковская область, Пятница 29 апреля 2022 11:35
Харьков и область обстреляли и ударили ракетой: за сутки 5 погибших и 11 раненых Фото: Харьков и область обстреляли 16 раз (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за сутки 16 раз обстреляли Харьков, а также ударили ракетой. В результате атаки города и области погибли пять человек, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"За минувшие сутки российские оккупационные войска по Харькову совершили 16 артиллерийских обстрелов, 2 удара реактивными системами залпового огня, а также нанесли один ракетный удар", - написал Синегубов.

По его словам, от огня оккупантов пострадали гражданские объекты в районах: районы ХТЗ, Пятихатки, Салтовка (602-й микрорайон), Северная Салтовка.

Войска РФ также наносили артиллерийские, минометные и танковые удары по Кулиничам, Хролах, Котлярах, Покотиловке.

"Сегодня утром оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Сокольники. За сутки в городе и области от обстрелов погибли 5 мирных жителей, 11 - получили ранения", - рассказал глава ОВА.

По его словам, сейчас активные бои продолжаются на Изюмском направлении.

"Украинская армия держит позиции. За последнюю ночь противник не проводил активных наступательных действий, но вел активную разведку. ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - добавил Синегубов.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Харькова и области один человек погиб и 6 получили ранения.

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