Верещук анонсировала эвакуацию из Токмака и Васильевки: названы место и время

В среду, 4 мая, планируется эвакуация гражданского населения из Токмака и Васильевки в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук .

Эвакуация из Васильевки состоится на блокпосте Тарелка , рассказала Верещук. Время сбора - 14:00

По словам чиновницы, эвакуация из Токмака состоится в 15:00 на выезде из города. Место сбора - бывшее кафе "Нирвана".

Напомним, что вчера, 3 мая, войска РФ не разрешили провести эвакуацию из Токмака и Васильевки, нарушив все договоренности.

О месте и времени эвакуации из Токмака и Васильевки украинская и российская сторона договаривались еще 2 мая.

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