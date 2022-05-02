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В Луганской области за минувшие сутки из-за обстрелов погибло трое людей, - глава ОВА

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Луганск, Понедельник 02 мая 2022 11:16
В Луганской области за минувшие сутки из-за обстрелов погибло трое людей, - глава ОВА Фото: Сергей Гайдай (Tribun)
Автор: РБК-Украина

Вследствие ряда вражеских обстрелов в Луганской области погибло трое людей, еще трое - ранены. Среди пострадавших - 12-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

“Трое погибших и трое раненых российской армией жителей Луганщины, среди пострадавших - малолетний ребенок. Ранение парень 2010 года рождения получил во время плотного обстрела россиянами города Золотое примерно в 20:00 1 мая”, - заявил председатель ОВА.

Также в результате ряда обстрелов в Лисичанске было уничтожено старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города. По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехове, четыре - в Горном.

Всего 1 мая города и села Луганской области 18 раз подвергались вражеским обстрелам. Только официально зафиксировано разрушение 28 домов.

Напомним, ранее оккупанты взяли в плен водителя одного из автобусов с эвакуированными жителями Попасной Луганской области.

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