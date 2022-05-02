Сегодня вечером или завтра утром будут в Запорожье. В Мариуполе началась эвакуация
В Мариуполе сегодня, 2 мая, началась эвакуация мирного населения. Эвакуационные автобусы уже отправились в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника городского головы Петра Андрющенко Радио Свобода.
По его словам, эвакуационные автобусы уже отправились из Мариуполя. Они подберут людей в Мангуше и Бердянске. Колона прибудет в Запорожье сегодня вечером или завтра утром.
"По нашей информации, автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности, автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске. Разрешено также приобщаться к колонне собственным транспортом. Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, которые застряли по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье", - заявил Андрющенко.
Он также подтвердил, что оккупанты ночью обстреливали территорию "Азовстали".
Ранее мы сообщали, что начало эвакуации из Мариуполя перенесли на 2 мая.
Маршрут колонны пройдет через Токмак и Васильевку. Людям разрешили присоединиться на собственном транспорте.
Кроме того, жителям Мариуполя придется пройти фильтрацию оккупантов в Мангуше.
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