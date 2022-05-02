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Сегодня вечером или завтра утром будут в Запорожье. В Мариуполе началась эвакуация

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Мариуполь, Понедельник 02 мая 2022 11:41
Сегодня вечером или завтра утром будут в Запорожье. В Мариуполе началась эвакуация Фото: в Мариуполе началась эвакуация (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Мариуполе сегодня, 2 мая, началась эвакуация мирного населения. Эвакуационные автобусы уже отправились в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника городского головы Петра Андрющенко Радио Свобода.

По его словам, эвакуационные автобусы уже отправились из Мариуполя. Они подберут людей в Мангуше и Бердянске. Колона прибудет в Запорожье сегодня вечером или завтра утром.

"По нашей информации, автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности, автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске. Разрешено также приобщаться к колонне собственным транспортом. Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, которые застряли по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье", - заявил Андрющенко.

Он также подтвердил, что оккупанты ночью обстреливали территорию "Азовстали".

Ранее мы сообщали, что начало эвакуации из Мариуполя перенесли на 2 мая.

Маршрут колонны пройдет через Токмак и Васильевку. Людям разрешили присоединиться на собственном транспорте.

Кроме того, жителям Мариуполя придется пройти фильтрацию оккупантов в Мангуше.

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