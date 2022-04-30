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Киев предложил Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины

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Суббота 30 апреля 2022 21:39
Киев предложил Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Киев предложил Китаю как постоянному члену Совета Безопасности ООН стать гарантом безопасности Украин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью Синьхуа.

"Сейчас Украина изучает возможность получить гарантии безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай и другие великие державы. Наше предложение, чтобы Китай был одним из гарантов безопасности Украины, является признаком нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", - сказал Кулеба.

Он также обратился с официальной просьбой в Пекин продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, отметив, что она является очень важной для Украины в такой сложный период.

"Я хотел бы выразить благодарность министру Ван И за его замечания по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и его готовность добиваться перемирия дипломатическими усилиями. Я также благодарю Общество Красного Креста Китая за оказание гуманитарной помощи на сумму 5 миллионов юаней", - добавил глава МИД.

Также он отметил, что Украина надеется, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня.

Ранее мы сообщали, Китай не настроен равнодушно наблюдать за ситуацией вокруг Украины.

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