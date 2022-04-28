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Зеленский после встречи с генсеком ООН верит в возможность эвакуации из "Азовстали"

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Мариуполь, Четверг 28 апреля 2022 20:26
Зеленский после встречи с генсеком ООН верит в возможность эвакуации из "Азовстали" Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Генсек ООН заявил, что делает все возможное для эвакуации людей из "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, Гутерриш назвал Мариуполь "кризисом в кризисе".

Также он заявил, что проводятся все необходимые действия для эвакуации людей с металлургического комбината "Азовсталь".

Гутерриш сказал, что у него были интенсивные переговоры с Зеленским, чтобы эвакуация из Мариуполя стала реальностью

Президент Зеленский считает, что успешный исход еще возможен "в части деблокирования" завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Ранее мы сообщали, что Зеленский встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве.

Также мы писали, что Генсек ООН Антониу Гутерреш 28 апреля посетил практически разрушенную русскими Бородянку.

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