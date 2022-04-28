Зеленский после встречи с генсеком ООН верит в возможность эвакуации из "Азовстали"
В Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Генсек ООН заявил, что делает все возможное для эвакуации людей из "Азовстали".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В частности, Гутерриш назвал Мариуполь "кризисом в кризисе".
Также он заявил, что проводятся все необходимые действия для эвакуации людей с металлургического комбината "Азовсталь".
Гутерриш сказал, что у него были интенсивные переговоры с Зеленским, чтобы эвакуация из Мариуполя стала реальностью
Президент Зеленский считает, что успешный исход еще возможен "в части деблокирования" завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Ранее мы сообщали, что Зеленский встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве.
Также мы писали, что Генсек ООН Антониу Гутерреш 28 апреля посетил практически разрушенную русскими Бородянку.
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