Гутерриш пообещал удвоить усилия ООН по спасению гражданских в Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш пообещал приложить все усилия для спасения как можно большего количества мирных жителей в войне РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter генсека .

Гутерриш подытожил свой визит в Киев. По словам генерального секретаря ООН, он потрясен мужеством украинцев во время войны.

"Я был поражен стойкостью и храбростью народа Украины. Мой сигнал им прост: мы не сдадимся", – написал Гутерриш.

Он также добавил, что будет стимулировать ООН к более активной деятельности по прекращению войны. В то же время генсек назвал самую уязвимую категорию населения в конфликте.

"ООН удвоит свои усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий. В этой войне, как и во всех остальных, гражданские лица всегда платят самую большую цену", – отметил Гутерриш.