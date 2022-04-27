ООН сформировала команду по эвакуации гражданских из Мариуполя
ООН сформировала команду для эвакуации людей из Мариуполя. Сейчас продолжаются переговоры с властями России и Украины по обеспечению условий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Хака.
"Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Сегодня, в среду, у нас велось обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения", - заявил Хак.
Как отметил представитель, важно убедиться в прекращении военной деятельности на территории Мариуполя.
"Пока таких условий на земле нет", - добавил он.
Хак заметил, что подготовка операции по эвакуации может растянуться на несколько дней.
"Нам необходимо несколько дней для подготовки этой невероятно сложной операции. Эти усилия предпринимаются прямо сейчас", - заявил Хак.
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