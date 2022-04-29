Ракетный удар по Киеву: под завалами жилого дома нашли погибшего

Под завалами жилого дома, который пострадал результате вчерашнего ракетного удара по Киеву, нашли погибшего. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Виталия Кличко.

"Только что спасатели, которые продолжают обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", - отметил он.

Напомним, вечером 28 апреля российские войска выпустили пять ракет по Киеву, часть из них удалось сбить. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию от удара не остановил даже приезд генерального секретаря ООН.

На утро 29 апреля сообщалось о 10 пострадавших, четверо из которых получили ранения и были госпитализированы.