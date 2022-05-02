Ракетный удар по Одессе: среди погибших и пострадавших есть дети

Фото: во время ракетного удара по Одессе погиб ребенок (facebook.com/DSNSODE)

В результате ракетного удара по Одессе погиб 13-летний ребенок. Еще один получил тяжелые ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу нардепа Алексея Гончаренко.