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Ракетный удар по Одессе: среди погибших и пострадавших есть дети

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Понедельник 02 мая 2022 20:48
Ракетный удар по Одессе: среди погибших и пострадавших есть дети Фото: во время ракетного удара по Одессе погиб ребенок (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ракетного удара по Одессе погиб 13-летний ребенок. Еще один получил тяжелые ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу нардепа Алексея Гончаренко.

"По предварительным данным, в результате ракетного удара по Одессе погиб 13-летний ребенок и 17-летняя девушка тяжело ранена", - пишет Гончаренко.

Как отметил народный депутат, среди прочих также есть еще погибшие, однако не уточнил их количество.

Обновлено 20:55

Согласно уточненной информации, в результате удара погиб 15-летний парень. С тремя людьми работают психологи.

По словам начальника пресс-центра сил охраны и обороны "Півдня" Натальи Гуменюк, во время удара в здании находились пять человек.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Одессе, 2 мая, раздался громкий взрыв. Позже стало известно, что кафиры ракетами повредили инфраструктурные объекты города и религиозное сооружение.

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