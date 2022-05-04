Оккупанты находятся на "Азовстали". Связь с "Азовом" восстановилась, - Арахамия

Фото: глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинские власти восстановили связь с защитниками Мариуполя, которые сейчас находятся на территории "Азовстали". Российские оккупанты уже на территории комбината.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии в комментарии для "Радио Свобода".

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" находятся уже", - заявил Арахамия. Подробности ситуации глава украинской делегации не привел. Какова ситуация на "Азовстали": 2 мая, после частичной эвакуации гражданских, российские оккупанты возобновили обстрелы по территории "Азовстали", применяя артиллерию, авиацию, танки и боевые корабли;

уже 3 мая, после бомбовых ударов, оккупанты начали штурм комбината. Между тем в Министерстве обороны РФ заявили, что наши бойцы, якобы, нарушили режим тишины;

по словам начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина штурм "Азовстали" ведется по нескольким направлениям, однако наши бойцы удерживают свои позиции;

по словам начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина штурм "Азовстали" ведется по нескольким направлениям, однако наши бойцы удерживают свои позиции; сегодня же, 4 мая, защитники Мариуполя не вышли на связь с мэром города. "К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит. Вчера была связь, а сегодня нет", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.