В МИД Франции рассказали о росте напряженности в Приднестровье

В министерстве иностранных дел Франции отметили рост напряженности в приднестровском регионе Молдовы, находящемся под контролем Кремля, учитывая продолжающуюся полномасштабную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Франции.

"Молдова особенно подвержена последствиям войны в Украине, в частности росту напряженности в регионе Приднестровья", - говорится в публикации.

Также Париж снова подчеркнул свою поддержку стабильности, суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Во французском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что приднестровский регион попытался отделиться от Молдовы в 1990 году, и после вооруженного конфликта в 1992-м объявил себя "Приднестровской Молдавской Республикой", заявляя о своей якобы независимости, что не было признано международным сообществом.

Хотя бои в Молдове прекратились с 1992 года, в Приднестровье до сих пор дислоцируется батальон российской армии, несмотря на взятое на себя Москвой в 1999 году обязательство вывести войска.

"Министр напомнил, что поддержка Францией Молдовы будет продолжаться решительным образом, в продолжение его визита в Кишинев в марте и Платформы поддержки Молдовы, сопредседателями которой мы являемся с Германией и Румынией", - рассказали во французском МИД.