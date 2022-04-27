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ГБР проводит обыски в доме нардепа Козака под Львовом

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Львов, Среда 27 апреля 2022 13:43
ГБР проводит обыски в доме нардепа Козака под Львовом Фото: нардеп Тарас Козак (zagittya.com.ua)
Автор: Александр Мороз

Государственное бюро расследований (ГБР) пришло с обысками в дом народного депутата Тараса Козака в Сокольниках (Львовская область). На данный момент неизвестно, в рамках какого дела проводятся следственные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші. Львів".

Сообщается, что информацию об обысках подтвердила представитель местного территориального управления ДБР Татьяна Муравель.

"Я могу только подтвердить, что обыски проводятся. Больше информации только после завершения обысков", - отметила она.

Издание пишет, что в Сокольниках на одной улице находятся два дома, один из которых принадлежит самому Козаку, а другой - его бывшей жене Руслане Козак. Обыски проводятся именно в доме народного депутата.

Напомним, в прошлом году Козаку объявили подозрение в государственной измене и нарушении правил ведения войны, а Службе безопасности Украины разрешили его задержать. Известно, что соратник Виктора Медведчука находится за границей.

Козак находится под санкциями с февраля 2021 года.

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