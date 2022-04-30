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Кабмин назначил Витренко главой "Нафтогаза" еще на один год

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Украина, Суббота 30 апреля 2022 13:37
Кабмин назначил Витренко главой "Нафтогаза" еще на один год Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров переназначил Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год. Контракт будет действовать до 29 апреля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 26 апреля 2022 г. № 319-р.

Распоряжением утверждены условия контракта с Витренко и устанавливлен размер его вознаграждения.

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Вместо него назначен Юрий Витренко, который длительное время работал в "Нафтогазе" вместе с Коболевым, однако в 2020 году был уволен.

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