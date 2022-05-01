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В Украине с начала войны пострадали 623 ребенка

Новина українською →
Украина, Воскресенье 01 мая 2022 08:52
В Украине с начала войны пострадали 623 ребенка Фото: в Украине с начала войны пострадали 623 ребенка (Adam Berry/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

623 ребенка пострадали в Украине из-за войны, развязанной Россией. По состоянию на утро воскресенья, 1 мая официальное число детей-жертв не изменилось - 219, а вот количество раненых возросло - свыше 404.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

"В течение 29-30 апреля в результате обстрелов военными РФ г. Доброполье, пгт. Дробышево Краматорского района и с. Времовка Волновахского района Донецкой области получили ранения пять детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, 28 апреля из-за артиллерийских обстрелов врагом с.Любимовка Бериславского района Херсонской области получила ранение 12-летняя девочка.

В ОГП отмечают, что больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области -139;
  • Киевской - 115;
  • Харьковской - 95;
  • Черниговской - 68;
  • Херсонской - 44;
  • Николаевской - 43;
  • Луганской - 37;
  • Запорожской - 27;
  • Сумской - 17;
  • Киеве - 16;
  • Житомирской - 15.

"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1570 учебных заведений. При этом 111 из них разрушены полностью", - добавляют в сообщении.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 67-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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