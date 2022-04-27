Зеленский начал встречу с генсеком ООН, - Подоляк

После недавнего визита в Москву , генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил Киев. Президент Украины Владимир Зеленский сейчас проводит с ним встречу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Подоляка.

"Сейчас встреча как раз происходит. Думаю, что какие-то мощные слова поддержки Украины от руководителя ООН мы услышим", - заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что во время встречи с Путиным, Гуттереш заявил, что ООН считает войну в Украине вторжением России.

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