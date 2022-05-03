Ракетный удар по Одессе: оккупанты снова били из Крыма с БРК "Бастион"

Ракетный удар по Одессе 2 мая российские войска нанесли с территории временно оккупированного Крыма, применив ракету "Оникс", которую выпустили с берегового ракетного комплекса "Бастион". Аналогичное орудие рашисты использовали при ударе 30 апреля по одесскому аэропорту.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Оперативного командования "Юг".

В результате ракетного обстрела с противокорабельного комплекса "Бастион" в понедельник в Одессе был разрушен жилой дом. В результате удара погиб 15-летний подросток. Также тяжелые ранения получила 17-летняя девушка, которая была госпитализирована.

В ОК "Юг" рассказали, что войска РФ также нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман.

"Дважды ударив сегодня по Одесской области ракетами, враг продолжил разрушение моста через Днестровский лиман, попав крылатыми ракетами "Яхонт"", - говорится в сообщении.