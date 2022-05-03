Ракетный удар по Одессе: оккупанты снова били из Крыма с БРК "Бастион"
Ракетный удар по Одессе 2 мая российские войска нанесли с территории временно оккупированного Крыма, применив ракету "Оникс", которую выпустили с берегового ракетного комплекса "Бастион". Аналогичное орудие рашисты использовали при ударе 30 апреля по одесскому аэропорту.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Оперативного командования "Юг".
В результате ракетного обстрела с противокорабельного комплекса "Бастион" в понедельник в Одессе был разрушен жилой дом. В результате удара погиб 15-летний подросток. Также тяжелые ранения получила 17-летняя девушка, которая была госпитализирована.
В ОК "Юг" рассказали, что войска РФ также нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман.
"Дважды ударив сегодня по Одесской области ракетами, враг продолжил разрушение моста через Днестровский лиман, попав крылатыми ракетами "Яхонт"", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 2 мая вечером в Одессе российские оккупанты ракетами попали по инфраструктурным объектам, а также зданию московского патриархата. Жертвами обстрела стали несовершеннолетние.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал такое очередное военное преступление РФ.
Напомним также, вечером 30 апреля в Одессе российским ракетным ударом была разрушена взлетно-посадочная полоса аэропорта. Тогда также удар был нанесен рашистами из Крыма БРК "Бастион".
Полномасштабная военная агрессия РФ против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.