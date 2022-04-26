ВСУ отбили вражеские атаки на юге Украины. Оккупанты потеряли 48 солдат и 13 единиц техники

На южных рубежах обороны военные ВСУ нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике, а также отразили две попытки наступления противника в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

"Две атаки противника в Херсонской области нашими подразделениями отбиты с уничтожением танка и БМП, остальные силы под нашим огнем отступили на предыдущие позиции", - говорится в ночной сводке с информацией об оперативной обстановке в регионе.

Отмечается, что за прошедшие сутки потери войск РФ на юге Украины составили:

2 танка,

3 бронированные машины,

6 единиц инженерной техники,

2 единицы автомобильной техники,

48 оккупантов.

В ОК "Юг" рассказали, что в течение суток в Херсонской и Николаевской областях рашисты, не получив успеха в продвижении в направлении Николаева, усилили артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиций ВСУ.

"Враг не прекращает ведение разведки с помощью БПЛА, но меткость наших военных лишает его и информации, и техники, которой пытается ее получить. Еще 2 "Орлана-10" и "Элерон" уничтожены при попытке разведать наши позиции", - говорится в сообщении.