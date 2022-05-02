Посол Южной Кореи вернулся в Киев

Посол Южной Кореи в Украине Ким Хенг Те и другие сотрудники посольства вернулись в Киев. С сегодняшнего дня они возобновляют работу дипломатической миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Также рассматривается вопрос о поэтапном возвращении оставшихся сотрудников в соответствии с будущей ситуацией в Украине в области безопасности.

“Они планируют выполнять задачи по дипломатическим вопросам и защите южнокорейских граждан в тесном сотрудничестве с украинским правительством”, - говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

Отметим, что посольство Южной Кореи эвакуировалось из столицы и работало во временном офисе в городе Черновцы с марта после вторжения России в Украину.