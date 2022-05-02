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Посол Южной Кореи вернулся в Киев

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Киев, Понедельник 02 мая 2022 09:01
Посол Южной Кореи вернулся в Киев Фото: Посол Южной Кореи вернулся в Киев (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Посол Южной Кореи в Украине Ким Хенг Те и другие сотрудники посольства вернулись в Киев. С сегодняшнего дня они возобновляют работу дипломатической миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Также рассматривается вопрос о поэтапном возвращении оставшихся сотрудников в соответствии с будущей ситуацией в Украине в области безопасности.

“Они планируют выполнять задачи по дипломатическим вопросам и защите южнокорейских граждан в тесном сотрудничестве с украинским правительством”, - говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

Отметим, что посольство Южной Кореи эвакуировалось из столицы и работало во временном офисе в городе Черновцы с марта после вторжения России в Украину.

Напомним, ранее посол Британии Мелинда Симмонс сообщила о своем возвращении в Киев.

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