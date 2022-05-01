Мир на условиях России может стать приглашением к следующей войне, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что мир на условиях России по итогам войны против Украины не принесет безопасности ни Украине, ни Европе. А станет приглашением к следующей войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Bild am Sonntag .

По ее словам, прекращение огня в Украине могло бы стать первым шагом к мирному урегулированию.

"Нам ясно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне - еще ближе к нашим границам", - отметила Бербок.

Она подчеркнула, что партнеры должны способствовать усилению Украины, чтобы она могла тоже решать, на каких условиях будет заключен мир.

"Потому что именно украинцы гибнут в этой войне и именно им угрожает угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", - добавила министр.