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Мир на условиях России может стать приглашением к следующей войне, - Бербок

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 01 мая 2022 11:34
Мир на условиях России может стать приглашением к следующей войне, - Бербок Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что мир на условиях России по итогам войны против Украины не принесет безопасности ни Украине, ни Европе. А станет приглашением к следующей войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Bild am Sonntag.

По ее словам, прекращение огня в Украине могло бы стать первым шагом к мирному урегулированию.

"Нам ясно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне - еще ближе к нашим границам", - отметила Бербок.

Она подчеркнула, что партнеры должны способствовать усилению Украины, чтобы она могла тоже решать, на каких условиях будет заключен мир.

"Потому что именно украинцы гибнут в этой войне и именно им угрожает угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", - добавила министр.

Напомним, ранее Германия изучает возможность поставки самоходных гаубиц для Украины после того, как Бундестаг поддержал отправку тяжелых вооружений.

Также стало известно, что Берлин поддержит санкции против ядерной отрасли России.

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