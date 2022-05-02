ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шольц назвал условие для снятия с России санкций

Новина українською →
Берлин, Понедельник 02 мая 2022 21:26
Шольц назвал условие для снятия с России санкций Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные против России санкции, за развязанную войну в Украине, не будут сняты до тех пор, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом. Он добавил, что украинское правительство само решает, какой следует заключить мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шольца телеканалу CDF.

"Без заключения мирного соглашения с Украиной мы не снимем (с России - ред.) санкции", - сказал Шольц.

По его словам, Владимир Путин просчитался, надеясь получить территории Украины, объявить о прекращении боевых действий и увидеть, как западные страны отменят санкции.

"Он (Путин - ред.) не продумал всю свою операцию в Украине до конца. Он не думал, что Украина будет так сопротивляться. Мы не снимем санкции, пока он не договорится с Украиной, а он не добьется этого продиктованным миром", - добавил немецкий канцлер.

Напомним, послы ЕС завтра получат проект шестого пакета санкций против России. При этом под вопросом остается нефтяное эмбарго.

По данным телеканала ZDF, в Евросоюзе не осталось стран, выступающих против эмбарго на российскую нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Санкции против России Война в Украине Олаф Шольц
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада